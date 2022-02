Matteo Salvini avvisa Forza Italia: «Il centrodestra non c'è più e non rinasce con Renzi e Mastella»

«Si può dire che in Italia allo stato esiste una coalizione del centrodestra. E' evidente che no, dopo che alla seconda carica dello Stato esponente di Forza Italia che conta sulla carta di 450 voti per diventare presidente della Repubblica ne sono mancati 70, 40 dei quali della stessa Forza Italia. E allora oggi andrebbe ricostruita ma guardando al futuro: anima, valori, ideali e grandi obbiettivi comuni per costruire il sogno del nostro futuro. Qualcuno però in queste ore sta cercando questo sogno con Renzi e Mastella, per miope piccolo interesse particolare. Ma non sono certo quelli la nostra identità e il nostro grande obbiettivo per il futuro». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, collegandosi con una iniziativa di Susanna Ceccardi a Carrara in Toscana con Daniele Capezzone

«Io - ha sottolineato Salvini- ho indicato il modello del Partito Repubblicano americano dove si sta insieme confederandosi e mantenendo le proprie identità ma si condividono ideali di fondo ed obbiettivi per il futuro e in nome di questi si è capaci di eleggere insieme un presidente come Donald Trump. Mentre nessuno penserebbe di andare con Renzi e Mastella solo per farsi rieleggere».

«La ricostruzione del centrodestra o della destra che dir si voglia è una scommessa - ha concluso Salvini - che io mi sento ancora di fare e di sforzarmi di giocare. Ma deve essere chiaro che comunque vada la Lega c'è e ci sarà sempre e che la condivisione di ideali, valori e obbiettivi sul futuro deve essere autentica, reale, profonda. Se invece l'obbiettivo altro non è che la ricerca dell'accordo sui collegi con Mastella non mi interessa».

Mastella: «Il Centro ringrazia Salvini. Con lui leader vinciamo»

«La capacità di Salvini l'abbiamo vista alla prova del Quirinale: un disastro. Un ciarlatano che ha portato la Lega ad una umiliante Caporetto. Io non voglio rifare il Centrodestra, peraltro con lui sarebbe destinato ad un'altra sconfitta. Come nelle vecchie pubblicità: con Salvini si perde. Non ci vuole la zingara per indovinare. Il Centro è cosa diversa, che Bossi rispettava, ma era un leader, lui fa finta di irridere il ritorno di questa area politica».Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

«Il Centro - conclude Mastella- ringrazia Salvini? solo grazie alla sua incapacità, la gente si sta rendendo conto di quale sarebbe il disastro annunciato per l'Italia con la sua guida. Grazie Salvini, continua così. Quanto a Renzi ha fatto il Premier, lui solo il vice. Basta ed avanza».