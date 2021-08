Green pass, Meloni sfida il PD: «Se ad ottobre Dad e chiusure attendo scuse»

«Il PD si mobilita e fa uscire dichiarazioni in serie di suoi esponenti contro di me per aver detto che il Green Pass è una misura che uccide la nostra economia senza essere utile a fermare il contagio. Il ritornello è sempre lo stesso: 'Il Green Pass impedisce le chiusure'. Solo che i dati dicono tutt'altro, del resto non si capisce come misure così insensate (tipo l'obbligatorietà del Green pass al bar per chi vuole sedersi ma non per chi vuole prendere il caffè al bancone) dovrebbero fermare il contagio. Facciamo così, cari colleghi: se a ottobre torneranno la Dad o le chiusure, nonostante queste vostre intelligenti misure, mi aspetto come minimo che - oltre a provvedere ai risarcimenti - chiediate pubblicamente scusa alle attività che state devastando e sulle quali scaricate responsabilità che dovrebbero appartenere al governo. Chi ci sta?». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

«Borsa italiana strategica, sbagliato venderla ai francesi»

«Borsa Italiana è una società strategica per l'interesse nazionale e averne ceduto il controllo ai francesi è stato un errore madornale. Fin dall'inizio Fratelli d'Italia ha denunciato in Parlamento tutti i rischi e le conseguenze negative per il sistema Italia di quest'operazione, ma il Governo e la maggioranza non hanno voluto ascoltarci e hanno proseguito per la loro strada».

«Purtroppo, siamo davanti all'ultimo atto di una serie di cessioni messe in opera da governicchi particolarmente accondiscendenti alle manovre di Parigi. Ora - prosegue Meloni - pare che i nuovi padroni stiano varando un piano industriale che prevede il taglio di circa 200 dipendenti, mentre, grazie al silenzio del sistema dell'informazione che parla solo e unicamente di Covid, sembra stiano prendendo corpo manovre estive per sostituire le figure apicali in seno a Borsa spa. Nel governo sostenuto dalla maggioranza arcobaleno c'è qualcuno che si occupa di difendere gli interessi dell'Italia?».