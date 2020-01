Nicola Zingaretti: «Manovra varata dal Governo ha salvato l'Italia dal disastro»

ROMA - «Il Governo da alcuni giorni ha approvato una manovra economica e finanziaria che ha salvato l'Italia dal disastro», lo ha rivendicato, intervistato al Tg5, il segretario del Pd Nicola Zingaretti, sottolineando: «Ha evitato miliardi di euro di aumento di tasse ha cominciato a investire e ha costruito ora le premesse per aprire una nuova fase. Ora certo - ha aggiunto rispondendo in relazione ai dossier aperti che spesso dividono Pd-M5S - bisogna costruire un'agenda che punti al lavoro, alla crescita, allo sviluppo, alla green economy, alla scuola, alla formazione, e - ha sottolineato - se questa è l'agenda di governo io penso che sarà un fatto positivo e i democratici combatteranno perché questa sia l'agenda perché bisogna ricostruire la fiducia nel paese».

All'interno dei Cinque Stelle «c'è un dibattito che è sotto gli occhi di tutti e mi auguro che l'esito di questo dibattito non sia quello di mettere in discussione il governo. Noi guarderemo ai fatti e non alle polemiche».

«Un processo non può durare tutta una vita»

«Un processo non può durare tutta una vita": lo ha detto, intervistato al Tg5, il segretario del Pd Nicola Zingaretti, in merito alla questione prescrizione che divide Pd-M5s. «Noi - ha spiegato - chiediamo tempi certi per i processi, se c'è un colpevole è giusto che venga dichiarato colpevole, se c'è un imputato che poi è innocente è giusto che in tempi umani venga dichiarata la sua innocenza o colpevolezza se è colpevole». Ma «quello che non può andare è un processo che dura tutta una vita, non è giusto per gli imputati ma non è giusto neanche per le vittime dei reati che non possono aspettare decenni prima di avere giustizia».

«Autostrade? Revoca va fatta se ci sono i motivi»

La revoca delle concessioni ad Autostrade «va fatta se ci sono dei motivi. C'è un tavolo che sta verificando se le convenzioni sono state rispettate; è giusto in uno Stato di diritto vedere che cosa esce da queste verifiche e non dare un giudizio politico». «Se ci sono degli errori - ha concluso - chi li ha commessi pagherà, non c'è dubbio, ma questi giudizi vanno dati nel merito delle cose».

«Iran-Usa? serve iniziativa europea»

«Quando sale la tensione in questo modo è un pericolo per tutti quindi occorre un'iniziativa europea», lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervistato al Tg5, riguardo alla crisi Usa-Iran dopo l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, in un raid americano a Baghdad. «E - ha sottolineato Zingaretti - l'Italia deve farsi carico di far muovere l'Europa perché torni la diplomazia. Io credo che questo sia un obiettivo a portata di mano e che l'Italia debba perseguirlo».