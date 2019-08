I 5 Stelle riaprono la trattativa con il PD: «Conte ha chiarito su Di Maio, ora dialogo sul programma»

ROMA - «Bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le false indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Al contempo, accogliamo positivamente le parole di apertura di alcuni autorevoli esponenti del Partito Democratico sul ruolo del presidente Giuseppe Conte. Sì a un dialogo sul programma e sui temi. Il M5S vuole innanzitutto parlare di soluzioni per il Paese, in una fase che consideriamo delicatissima a seguito dell'apertura di una crisi che ci vede estranei a ogni responsabilità». Lo si legge in una nota diffusa dal Movimento Cinque Stelle pochi minuti prima della riunione della cabina di regia del Pd sul Governo e dell'inizio al Quirinale del secondo e ultimo giro di consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Marcucci: «Precisazione Conte su Di Maio passo avanti»

La precisazione del Premier Gisueppe Conte sull'assenza di una richiesta del Viminale per Luigi Di Maio da parte sua e dei Cinque stelle «è una cosa positiva» e rappresenta un «passo in avanti». Lo ha detto arrivando al Nazareno per la riunione della cabina di regia il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, dichiarandosi «più ottimista» sulla ripresa della trattativa M5s-Pd.