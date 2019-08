Salvini: Il Ministro Trenta cambia linee «Mare sicuro», prove tecniche di inciucio PD-5 Stelle

ROMA - «La Difesa cambia l'operazione Mare Sicuro. Il ministero guidato da Elisabetta Trenta ha modificato unilateralmente i compiti affidati a coloro che intervengono nell'ambito delle operazioni di pattugliamento». Lo sottolineano fonti del Viminale, sulle nuove indicazioni operative («Formalizzate ieri, le precedenti erano del 9 agosto scorso») per gli assetti militari in azione nel Mediterraneo centrale che denotano «un chirurgico ma significativo arretramento rispetto a quanto concordato per il contrasto dell'immigrazione clandestina».

Salvini: «Prove tecniche di inciucio PD-5 Stelle»

In particolare, «l'impostazione depotenzia pesantemente alcune forme di collaborazione tra gli assetti militari e gli apparati dello Stato, in primis l'Interno, finalizzate all'azione di contrasto e di repressione nei confronti dei trafficanti di esseri umani e dei loro complici». Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si chiede: «Sono le prime prove tecniche di inciucio Pd-5 Stelle sulla pelle degli Italiani?».

«Procura di Agrigento supera indicazione che viene dal popolo»

«La procura di Agrigento sta per emettere un provvedimento di sequestro per la Open Arms con ordine di sbarco delle persone: c'è una procura che supera un'indicazione che non viene tanto dal ministero ma che viene dal popolo, dalla legge». Lo ha detto il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una diretta Facebook dal suo studio del Viminale. «Qualcuno si sta già portando avanti nel nome di un governo dell'inciucio che vuole riaprire i porti. Ma finchè campo difenderò i confini del mio Paese. Molto probabilmente mi arriverà un'altra denuncia, perchè la Procura di Agrigento ha aperto un procedimento 'contro ignoti' per abuso d'ufficio. Sono curioso di sapere come si chiameranno questi ignoti, credo Matteo Salvini...».

Gasparri: «Arrivo Patronaggio finale previsto»

«Finale previsto e annunciato. Arriva Patronaggio e fa entrare altri clandestini in Italia. Ma la magistratura deve contrastare chi alimenta un traffico illegale di clandestini o deve facilitare questo genere di attività? Ce lo chiediamo riuscendoci ancora a meravigliare di queste imprese pur conoscendo di cosa sono capaci alcuni magistrati italiani. Questo epilogo è inglorioso è indegno. Potevano andare in Spagna e ostinatamente non hanno voluto. Hanno spacciato sani per malati e minorenni per maggiorenni. Hanno agito, quelli di Open Arms, con sfrontatezza temeraria e con prepotenza. E alla fine hanno trovato il patrocinio di Patronaggio. Il vero loro patrono. Ma dove stiamo andando a finire? E con un governo di grillini e Pd l'Italia tornerebbe ad essere la patria dei clandestini di tutto il mondo. Fermiamoli da Lampedusa a Palazzo Chigi passando per il Parlamento, con il voto democratico degli italiani». Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia).