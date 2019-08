Delmastro: «Decretare fine del Governo del compromesso al ribasso»

ROMA - «Secondo i dati diffusi oggi dal Sole 24 Ore, il 72% degli italiani vuole elezioni anticipate. Fratelli d'Italia ha superato Forza Italia e con la Lega avrebbe la maggioranza assoluta per governare mettendo al centro del programma la crescita, la detassazione, le infrastrutture, la famiglia e il contrasto all'immigrazione. Esistono condizioni migliori per porre fine al Governo del declino, della decrescita (in)felice e del reddito di cittadinanza? Oggi non ci sono più alibi. L'Italia è al terzo semestre a crescita zero. Bisogna cambiare passo e stringere nuovo patto con gli italiani per la crescita, passando dalle urne e decretando la fine del Governo del compromesso al ribasso». Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia.