Buzzfeed pubblica testo di audio segreto di un incontro su presunti finanziamenti Russia-Lega. Salvini: «Pronto a querelare»

ROMA - Una riunione all'hotel Metropole di Mosca. Sei uomini presenti: tre russi e tre italiani. Tra questi ultimi uno dei collaboratori del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini: Gianluca Savoini. Oggetto dell'incontro: la possibilità di far arrivare milioni di fondi russi al partito guidato da Salvini. Questo il quadro che secondo Buzzfeed emerge da registrazioni audio realizzate durante la riunione, delle quali il sito usa pubblica una trascrizione.

Salvini: «Mai preso un rublo. Pronto a querelare»

«Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani: mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di wodka di finanziamento dalla Russia». Il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica così alle notizie pubblicate dal sito online britannico Buzzfeed.

Zingaretti: «Rubli dalla Russia? Chiarire immediatamente»

«Rubli dalla Russia alla Lega per una campagna elettorale contro l'euro? Va tutto chiarito immediatamente». Così su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

PD chiede a Salvini di riferire in Parlamento

Il Pd ha chiesto «formalmente» la convocazione in aula alla Camera del vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, alla luce della pubblicazione di Buzzfeed dei contenuti di presunti registrazioni di colloqui tenuti a Mosca lo scorso 18 ottobre tra gli emissari di Salvini ed esponenti russi. «Non sappiamo - ha chiesto la convocazione di Salvini in aula alla Camera Emanuele Fiano suscitando le proteste dei deputati del Carroccio se siano veri. E non sta a noi valutarne i rilevi che spettano alla magistratura. Chiediamo però che il ministro Salvini chiarisca in Parlamento perchè se veri raffigurano gravi condizionamenti sulla politica del nostro Paese».

«Prima i russi»

«Il plenipotenziario di Salvini per gli affari con Mosca - ha dichiarato la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli - è stato pizzicato a trafficare con i russi per ottenere finanziamenti per il suo partito e per influenzare il nostro voto? Caro Salvini vai a Mosca ma prima vieni a spiegare in Parlamento. Altro che prima gli italiani. Prima i russi».