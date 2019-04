Fico: «Il fascismo è stato uno schifo»

NAPOLI - «Il nostro pensiero oggi va a tutti gli uomini e a tutte le donne che lottarono contro il nazifascismo. A loro va la nostra riconoscenza. Perché quella forza ideale e civile che animò la resistenza è stato il punto di inizio per costruire un futuro di convivenza pacifica». Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico, in un post su Facebook.

Libertà e democrazia

«Ho scelto di essere a Napoli oggi per le celebrazioni del 25 aprile al Mausoleo di Posillipo e al monumento in memoria di Salvo D'Acquisto. La mia città, come altre al sud e nel resto d'Italia, diede il suo prezioso contributo alla liberazione insorgendo contro l'occupazione con coraggio e con una forma di resistenza organizzata dal basso. Ricordare il sacrificio di tanti uomini e di tante donne è necessario per ripercorrere i passaggi dolorosi che hanno segnato la strada del nostro Paese verso la conquista della libertà e della democrazia, traguardi mai scontati - avverte Fico - che vanno tutelati e valorizzati ogni giorno».

L'UE ha garantito la pace

«È importante essere consapevoli, e penso soprattutto ai più giovani, di come la nostra democrazia affondi le sue radici proprio in quel drammatico contesto storico e che il processo di integrazione europea successivo abbia impedito che si ripetessero conflitti globali, garantendo la pace nel nostro continente. Dobbiamo essere orgogliosi di festeggiare il 25 aprile e celebrare i valori fondanti della nostra Costituzione, rinnovando l'impegno a difenderla in modo incondizionato e ad attuarne i principi, per la costruzione di una società sempre più giusta, solidale e pacifica», conclude Fico.