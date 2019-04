Gino Strada : «Salvini è un fascista e spero si tolga dai c...»

MILANO - «Salvini non ha idee destrorse, è un fascista. E sono ben contento che non partecipi alla festa della Liberazione». A dirlo, in corteo a Milano per il 25 aprile, il fondatore di Emergency, Gino Strada. «Importante festeggiare il 25 aprile visto che al governo ci sono dei fascisti e noi difendiamo altri valori. Risposta positiva e mi auguro che molta più gente cominci a mobilitarsi perché questa situazione è pericolosa».