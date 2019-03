Giorgia Meloni esulta: «Settima vittoria centrodestra, FdI cresce»

ROMA - «Vittoria: Basilicata libera. Il centrodestra espugna la storica roccaforte della sinistra e conquista unito la settima vittoria in un anno. Grazie ai cittadini lucani per l'importante risultato che hanno regalato a Fratelli d'Italia: quasi raddoppiamo i voti e siamo uno degli unici due partiti che crescono. Buon lavoro al generale Bardi: saremo suoi leali alleati. E ora al lavoro per ridare dignità alla Basilicata». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Carfagna: «No a personalismi, elettori premiano centrodestra»

«Vito Bardi, indicato da Forza Italia, è il nuovo governatore della Basilicata. Il buon governo del centrodestra vince ancora, dando l'ennesimo schiaffo a chi ritiene che questa esperienza sia solo un ricordo. Basta personalismi, basta fantomatici governi del cambiamento. Gli elettori premiano la nostra coalizione». Lo scrive Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, su Twitter.

Gelmini: «Italiani scelgono centrodestra unito»

«La #Basilicata si colora d'azzurro: ancora una volta è il #centrodestra unito la prima scelta degli italiani. Non ci sono più scuse: i contratti «privati» dicano quello che vogliono, sono i cittadini a dirci in che direzione andare. Adesso avanti con #Cirio anche in #Piemonte.» Lo scrive su twitter Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia alla Camera.