Cioccolato: migliora la memoria e le funzioni cognitive. Bastano poche ore

Addio sensi di colpa: il cioccolato non è più un peccato di gola, ma la nuova cura per migliorare le nostre prestazioni cerebrali. Ad asserirlo è un nuovo studio revisionale condotto da dall'Università degli studi dell'Aquila e pubblicata sulla rivista Frontiers in Nutrition. Qualche quadratino di cioccolato fondente, infatti, sembra migliorare memoria e concentrazione. Ecco, nel dettaglio, ciò che hanno scoperto i ricercatori.

Una scusa per i nostri peccati di gola

Se qualcuno punta il dito sulla vostra golosità da ora in poi avrete una scusa in più per poterlo mangiare. Secondo quanto è emerso da uno studio revisionale condotto da scienziati italiani, oggi abbiamo a disposizione un nuovo superfood. Ed è proprio lo stesso alimento che – per anni – ci siamo imposti di mangiare. Il nostro caro vecchio cioccolato. Purché sia di qualità e fondente.

Sono sufficienti poche ore

Il lato più sorprendente del cioccolato è che pare agire piuttosto velocemente. Lo studio, coordinato da Valentina Socci, sembra infatti aver messo in evidenza come il cioccolato sia in grado di migliorare sia le funzioni cognitive che la memoria. Ma questi effetti si manifesterebbero nel giro di poche ore. Quindi cosa c’è di meglio che un bello spuntino al cioccolato quando si studia o lavora?

Lo studio

Per arrivare a tali conclusioni, i ricercatori dell’Università dell’Aquila hanno scelto di revisionare diversi studi condotti sul cacao e sul cioccolato. In particolare si sono concentrati sulle virtù degli antiossidanti in esso contenuto. Tra questi i tanto decantati flavonoidi che influenzerebbero le funzioni cognitive. Ma, come abbiamo detto, il fatto più sorprendente è che sembrano agire nel giro di poco tempo. Si può dire che l’effetto è praticamente immediato.

Un rimedio per chi lavora e studia

Tra i vari studi revisionati, ne emerge uno che è riuscito a individuare miglioramenti di memoria di lavoro nei giovani adulti. Tali benefici si sarebbero verificati a sole due ore dal consumo. E dopo aver ingerito 773 milligrammi di flavonoidi contenuti nel cacao. Tra i vari vantaggi prodotti dal consumo di questo genere di sostanze ricordiamo: una miglior fluidità verbale, una maggior concentrazione e memoria, una più rapida elaborazione dei dati e fluidità verbale.

Ottimo per l’insonnia

Un altro studio ancora ha messo in evidenza come i flavonoidi del cacao siano in grado di compensare la disfunzione cognitiva causata da notti insonni. Quindi, se non avete dormito la notte e avete un esame da sostenere, niente paura: a colazione mangiate un po’ di sano pane e cioccolato.

Altre virtù del cioccolato

Il cioccolato, grazie al cacao in esso contenuto, è una vera e propria miniera di virtù saltuari. Per esempio, protegge l’apparato cardiovascolare. Non a caso, di recente alcuni scienziati hanno creato una pillola che riduce il rischio di infarto. Ma non solo: alcune ricerche ritengono anche che sia un rimedio particolarmente benefico per tutte le persone che hanno una predisposizione a sviluppare il diabete di tipo 2. Mentre per le donne è una vera e propria panacea: aiuta a dormire meglio e a ridurre la sindrome premestruale. Infine, un’altra ricerca evidenzia come il cioccolato faccia bene al cervello e renda più intelligenti.