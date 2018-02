Beltramo intervista Navarro: «Stavolta farò meglio»

MODENA – Dopo una prima stagione di apprendistato nella classe intermedia, Jorge Navarro si prepara ad affrontare una annata importantissima dove l’asticella degli obiettivi e delle aspettative si è alzata. Il 2017 del pilota spagnolo del team Gresini è stato un anno di grandi alti e bassi, con prestazioni di grande spessore come a Montmeló, Sachsenring e Aragon con tre sesti posti, ma anche con momenti di grande difficoltà come l’infortunio di Phillip Island che aveva obbligato lo spagnolo a quasi un mese di stop proprio sul finire di stagione. «Il primo anno in Moto2 è sempre difficile, ma ho imparato tanto – ammette l'iberico ai microfoni di Paolo Beltramo – Nel 2018 possiamo consolidarci tra il quinto e il decimo posto, magari fare di più in qualche gara, ma dobbiamo lavorare sodo».