Navarro sfiora la prima fila: «Siamo andati forte»

JEREZ DE LA FRONTERA – Grande prova oggi a Jerez de la Frontera per Jorge Navarro che è stato tra i protagonisti di questo sabato nel Gran Premio di Spagna. Lo spagnolo ha conquistato la quarta piazza nello schieramento di partenza del primo appuntamento europeo del campionato del mondo classe Moto2, trovando il miglior piazzamento in carriera nella classe intermedia.

Buone prove

Le qualifiche non sono state affatto facili con temperature alte e una pista difficile da domare. Il pilota del Team Federal Oil Gresini Moto2, nonostante una scivolata alla curva 6 nel finale di sessione, ha mostrato ritmo e grande velocità. Ancora qualche dettaglio da rivedere nel warm up di domani, ma è chiaro che le tante prove del venerdì hanno portato benefici. «È stata una giornata positiva – commenta il padrone di casa – Questa mattina abbiamo avuto la prova che le modifiche di ieri hanno avuto l’effetto desiderato. Abbiamo chiuso in seconda posizione, ho affinato il feeling con la moto e nelle qualifiche, nonostante le temperature molto alte, siamo andati forte. Ho fatto una piccola caduta ma in generale le sensazioni sono molto buone anche se sarà importante lavorare nel warm up e provare a risolvere qualche dettaglio a livello di freno motore. Il ritmo di gara è buono anche se devo ammettere che Baldassarri, Marquez e Bagnaia hanno qualcosa in più. Il podio è difficile, ma possiamo fare bene domani». La gara Moto2, come di rigore, alle 12:20 ora locale.