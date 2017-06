Baldassarri finisce sotto i ferri, scelto il sostituto per il Sachsenring

ASSEN – A seguito dell’incidente avvenuto durante la sessione di qualifica del Gran Premio d’Olanda ad Assen, Lorenzo Baldassarri ha riportato un trauma cranico e una frattura della caviglia destra. Dopo gli approfonditi esami effettuati presso l’ospedale Universitair Medisch Centrum di Groningen, il giovane si sottoporrà oggi ad un intervento operatorio per ridurre la frattura del malleolo mediale della caviglia destra. Sarà il dottore Giannicola Lucidi a condurre l’intervento, che valuterà insieme alla sua squadra medica se l’inserimento di alcune viti potrà essere una scelta positiva al fine di consentire al ventenne di iniziare al più presto la fase di recupero in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca.

Ecco il rimpiazzo

A causa delle lesioni riportate Baldassarri non parteciperà al nono appuntamento di stagione del campionato del mondo Moto2, che avrà luogo questo weekend al Sachsenring, in Germania. Federico Fuligni, pilota del Forward Racing Junior Team nel campionato europeo Cev Moto2 sarà il compagno di Luca Marini nel box Forward e avrà l’occasione di raccogliere ulteriore esperienza al livello mondiale, dopo le sue wild card al Mugello e in Catalunya. «Innanzitutto sono profondamente rammaricato nel dover annunciare che Lorenzo non sarà con noi in Germania, ma ovviamente, in conseguenza alle lesioni riportate ad Assen, abbiamo preso la decisione migliore in relazione alla sua guarigione – spiega il proprietario del team Giovanni Cuzari – Vista la prossimità della pausa estiva e in seguito alle opinioni dello staff medico, siamo giunti alla conclusione che la cosa più ragionevole per Lorenzo sia di lasciargli tempo per recuperare e tornare più forte di prima per la gara di Brno. A tal proposito, Federico Fuligni, pilota del nostro Junior Team, che solitamente gareggia nella classe Moto2 del campionato spagnolo, rimpiazzerà Lorenzo per acquisire ulteriore esperienza al livello del campionato del mondo. Ovviamente gli auguriamo il meglio per questa gara, che non sarà un compito facile in quanto Federico non conosce il tracciato, ma sono sicuro che in compenso avrà occasione di imparare molto e saprà approfittare dell’esperienza e del lavoro che potrà condurre con la squadra di Lorenzo. Staremo a vedere di cosa è capace!»

Dal campionato spagnolo

Fuligni, nato a Bologna, ha trascorso gran parte della sua carriera sulle moto 600cc. Dal 2006 al 2012 ha partecipato a numerose Yamaha R6 Cup, ad alcune gare del campionato italiano e dell’European Superstock 600, conquistando alcuni podi. Nel biennio 2012-2013 il giovane emiliano ha gareggiato nel Civ Moto3 aggiudicandosi numerosi punti che lo hanno avvantaggiato nella classifica, per debuttare poi nel campionato Cev Moto2 nel 2014, completato in sedicesima posizione. Nel 2015 Fuligni ha proseguito nel campionato europeo Cev Moto2, concludendo la stagione nono nella classifica generale, e ottenendo come migliori risultati due quarti posti in entrambe le gare svoltesi ad Aragon. Tra il 2014 e il 2015 il giovane pilota ha gareggiato come wild card nel campionato del mondo a Misano, Aragon e Valencia. Il suo miglior risultato è stato un venticinquesimo posto a Valencia prima della fine della stagione 2015. Nel 2016 Federico ha proseguito nella sua carriera con il Team Ciatti aggiudicandosi un podio nel secondo round del campionato Cev a Valencia. L’anno scorso ha continuato la sua partecipazione al campionato del mondo portando a casa due diciottesimi posti a Jerez e Misano, migliori risultati di stagione. Attualmente si trova in settima posizione nel campionato Cev Moto2 dopo tre di undici gare disputate. «Ovviamente, sono felicissimo di avere questa occasione e sono anche abbastanza fortunato ad avere già un minimo di esperienza in questa categoria così competitiva – commenta Fuligni – In ogni caso, sono molto consapevole che non sarà facile, ma voglio provare a divertirmi e fare bene al Sachsenring. Sarà una bella occasione per lavorare con la squadra di Lorenzo, ed è ovvio che proverò ad imparare il maggior numero di cose possibili da loro e con loro. Vorrei dire però che allo stesso tempo sono davvero dispiaciuto per Lorenzo, e spero si riprenderà al più presto. Cercherò di dare il massimo, soprattutto perché farò una gara in suo nome».