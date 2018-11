ROMA - Abbattuta nella notte tra martedì e mercoledì, al Quadraro, l'ultima villetta abusiva riconducibile alla famiglia dei Casamonica. Anche la sindaca, Virginia Raggi, ha presenziato alle operazioni d'abbattimento, coordinate dalla polizia locale, e le ha trasmesse in diretta sulla sua pagina FB. Lo smaltimento delle macerie continuerà per le prossime settimane, al fine di restituire tutta l'area al quartiere e la zona resterà presidiata 24 ore su 24 dagli agenti della municipale, fino a quando le squadre di demolizione e sgombero non avranno completato il lavoro.