Delmastro (Fdi) contro Fico: “Ha fatto il tappetino degli emiri che finanziano l'integralismo islamico?"

ROMA - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato insieme al presidente della Camera, Roberto Fico, l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, per la firma di alcuni accordi tra i due Paesi. Appena Fico ha preso posto in Aula, è arrivato l’attacco del deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove: «Voglio sperare che il presidente Fico abbia difeso l’italianità e non abbia fatto il tappetino a chi finanzia l’integralismo islamico».