ROMA - Tempo pieno per tutte le elementari. E' una delle richieste avanzate dal Movimento 5 Stelle con un emendamento alla legge di Bilancio, presentato da Maria Marzana e approvato dalla commissione Cultura della Camera, che ora passerà al vaglio della commissione Bilancio. Ad annunciarlo, con un video su Facebook, è stato il vicepremier Luigi Di Maio: «Abbiamo approvato un emendamento alla legge di bilancio importante: d'ora in poi in tutte le scuole taliane ci sarà il tempo pieno. Significa che i bambini potranno stare più tempo a scuola, avranno un percorso di istruzione più lungo e questo consentirà ai genitori che lavorano tutto il giorno di non dover pagare una babysitter».

Duemila posti di lavoro

La proposta prevede che entro febbraio il ministero dell'Istruzione stabilisca le modalità per la graduale generalizzazione del tempo pieno nella scuola primaria, con la previsione di duemila maestre in più. «Si sbloccheanno duemila posti di lavoro per gli insegnanti» ha annunciato Di Maio, «consentendo così a chi è stato deportato al Nord dalla 'buona scuola' di tornare al Sud. Perché molte scuole del Sud non hanno il tempo pieno». In Italia attualmente a usufruire del tempo pieno è il 40 per cento dei bambini da 6 a 11 anni.