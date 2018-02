Salvini: «Vinceremo, per Renzi una batosta che si ricorderà 20 anni»

ROMA - «Cancellare la legge Fornero è un impegno sacro, umano prima che politico». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al TgLa7. «Voglio - ha proseguito - mandare la gente in pensione dopo 40 anni di contributi e lasciare il posto a un ventenne che invece di scappare a Londra resta in Italia a produrre e lavorare. Lo Stato incassa di meno? Bene, ci sono soldi in più nelle tasche degli italiani che con quei soldi spendono e fanno ripartire l'economia».

La flat tax

Salvini ha quindi ribadito la volontà di fare la flat tax al 15% se. «Se qualcuno volesse approfondire, vada su www.tassaunica.it, lì spieghiamo come, dove e perché pagano di meno e pagano tutti».