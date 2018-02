Lupi: «Patto anti inciuci è vecchia politica dei palazzo»

MILANO - «Non c'è bisogno di un patto anti inciuci, dobbiamo dire agli italiani di darci il voto per la nostra proposta, per poter governare. Questa è una politica seria, non di palazzo». Lo ha detto Maurizio Lupi, durante la presentazione dei candidato di Noi con l'Italia alle elezioni politiche del 4 marzo. «La cosa grave di questo Paese è che ci stiamo proponendo per governare l'Italia invece sembra già che siamo sconfitti perché non avremo la maggioranza» ha aggiunto Lupi.

Dire che si torna al voto è prendere in giro gli italiani

«Dire oggi che, se non c'è la maggioranza, che si torna al voto significa prendere in giro gli italiani, non vogliamo trovarci nella situazione di Germania e Spagna», ha concluso Lupi.