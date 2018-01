Mattarella: «Accertare le responsabilità per il dramma Rigopiano»

ROMA - «C'è il capitolo dell'accertamento e della sanzione delle responsabilità» per quanto accaduto lo scorso anno a Rigopiano. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale, insieme al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, i familiari delle vittime della tragedia di Rigopiano. Alla magistratura «guardiamo tutti con fiducia», ha aggiunto il capo dello Stato chiarendo che «non è un problema vostro accertare cosa è avvenuto e perché; è responsabilità dell'intero paese, soprattutto per una questione di giustizia e poi per evitare che possano ripetersi tragedie così».