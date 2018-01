Ecco il nuovo simbolo Forza Italia

ROMA - L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha presentato il simbolo di Forza Italia che verrà utilizzato per le prossime elezioni politiche. "Oggi - si legge sul profilo twitter di Berlusconi - vi auguro #BuonaDomenica mostrandovi in anteprima il nostro simbolo per le #elezioni del 4 marzo. Anche con questa nuova legge elettorale votare è molto facile: basta barrare il logo di Forza Italia!".

Il simbolo, racchiuso in un cerchio, include nella parte alta, il tradizionale logo tricolore di Forza Italia e, nella parte inferiore, la scritta Berlusconi presidente in caratteri azzurri.