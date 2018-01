Salvini: «Campagna elettorale con 15mila euro, ma sarò premier»

MILANO - Il leader e candidato premier della Lega, Matteo Salvini, nella prima conferenza stampa del 2018, ha ribadito «la volontà di fare parte di una coalizione di centrodestra che vada a vincere e soprattutto vada a governare, essendo aperti a una collaborazione con singole forze politiche che non hanno sostenuto gli ultimi governi disastrosi del centrosinistra».

Siamo a un ottimo punto sulle trattative per l'autonomia di Lombardia e Veneto

«Siamo a un ottimo punto sulle trattative per l'autonomia di Lombardia e Veneto - ha aggiunto Salvini - ho visto con soddisfazione che il tema autonomia ha sfondato ed è diventato trasversale. Ne parlano i governatori di sinistra di molte regioni. L'obiettivo è chiudere entro gennaio la trattativa tra Lombardia e Veneto e lo Stato centrale su soldi e competenze. Per noi sarà il coronamento di trent'anni di battaglia culturale più che politica».