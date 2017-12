Addio Nord, Salvini presenta il nuovo simbolo della Lega

ROMA - «Oggi inizia un percorso che porterà la Lega a superare il 20 per cento». Lo ha detto il segretario federale della Lega nord Matteo Salvini, al termine del consiglio federale che si è svolto nel pomeriggio. «Il nostro obiettivo è il centrodestra vincente, supererà il 40 per cento. Il nostro obiettivo è che il centrodestra sia guidato dalla forza più concreta, la Lega».

Addio Nord

La nostra, ha detto, è «una Lega che cresce e unisce. Siamo al nostro massimo storico», ha detto Salvini che ha presentato alla stampa il programma del Carroccio.

Il consiglio federale della Lega ha approvato il nuovo simbolo elettorale con il quale si presenterà alle elezioni politiche. Dal contrassegno scompare la parola «Nord» ed è presente la scritta «Salvini premier», con il disegno di Alberto da Giussano. Del nostro programma, ha detto Salvini, «l'abolizione della legge Fornero non è negoziabile, la protezione dei confini non è negoziabile, l'essere in Europa da protagonisti per difendere le famiglie e le imprese italiane non sono negoziabili». «Vedo - ha aggiunto - che la riforma fiscale di Trump è sull'impronta di quello che proponiamo per il modello italiano».