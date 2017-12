Insulti e spintoni in consiglio comunale a Pavia

PAVIA - Scontro prima verbale e poi fisico martedì sera durante la seduta del consiglio comunale di Pavia. Giuseppe Polizzi, consigliere del Movimento 5 stelle è stato insultato e spinto a terra dal suo collega di maggioranza del Partito democratico Luigi Furini che non ha gradito le parole del grillino intervenuto nel dibattito sull’emergenza casa in città. Dopo che Furini è stato allontanato dall’aula. Antonio Sacchi (esponente del Pd), presidente del consiglio comunale, ha chiesto pubblicamente scusa per il gesto definito «moralmente inaccettabile». Il tutto è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza del comune e il video è stato diffuso dal Movimento 5 stelle cittadino sui social network.