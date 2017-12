Dal congresso Fdi Zappalà al DiariodelWeb.it: «Pronti a governare l'Italia»

TRIESTE - «Siamo pronti a governare l'Italia, cosa che accadrà fra pochi mesi» ha esordito Davide Zappalà, segretario provinciale di Biella per Fratelli d'Italia a margine del congresso di Fdi che si è svolto il 2-3 dicembre a Trieste. In questi due giorni, ha spiegato Zappalà, «abbiamo espresso le nostre speicificità» come partito «che portiamo all'interno dell'alleanza di centrodestra, dove i rapporti sono idilliaci, ma è importante che ognbuno possa esprimere le proprie proposte».

Un errore i referendum per l'autonomia delle Regioni

Ad esempio, ha spiegato il segretario provinciale, «sulle Regioni la pensiamo come Goffredo Mameli che diceva 'l'Italia è calpesta e derisa perché siam divisi'. Quindi riteniamo poco utile andare a promuovere referendum che cercano di mettere in luce le differenze fra le varie regioni e a creare aree di competenze divise fra Regione e Regione, perché a 160 anni dall'unità d'Italia questo pora a commettere gli stessi errori del passato».