L'annuncio di Marcon (SI): «Nessun accordo col Pd e Grasso sarà il nostro leader»

ROMA - «Il 3 dicembre faremo una grande assemblea per la lista unitaria con Grasso che sarà il nostro leader», ha detto Giulio Marcon, capogruppo di SI-Sinistra Italiana, dopo l'annuncio che non ci sarà alcun accordo pre elettorale con il partito democratico. «Ci sarà Grasso il nostro candidato, ci saranno tanti esponenti della società civile, lanceremo la proposta di una lista unitaria capace di essere competitiva alle prossime elezioni, di essere alternativa alla destra, alternativa al Movimento 5 Stelle, e naturalmente alternativa alle politiche che sono state seguite in questi anni, perché vogliamo seguire l'idea e la pratica di una sinistra che metta al centro quei valori per cui la sinistra si è sempre battuta: lavoro, eguaglianza fiscale, eguaglianza sociale, welfare. Questi sono i punti sui quali costruiremo la nostra proposta politica» ha detto Marcon. L'assemblea del 3 dicembre sarà «una grande occasione per mettere in evidenza la partecipazione del popolo della sinistra a questa esperienza e naturalmente Grasso sarà il nostro leader».