Treno Pd, Renzi: «Due palle il ponte borbonico», vuole solo la Fiat

ROMA - E' ripartito stamani dalla stazione di Roma Ostiense il treno 'Destinazione Italia' del Pd. A bordo il segretario Matteo Renzi, il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, il tesoriere del partito Francesco Bonifazi. La prima tappa è alle 10.30 a Minturno (Latina) con una passeggiata sul Ponte Borbonico. Alle 12.20 sosta a Castelvolturno (Caserta) in visita alla cooperativa sociale 'Le terre di don Peppe Diana', dove sarà presente il ministro Marco Minniti. Alle 15 tappa a Venafro (Isernia) al Castello Pandone per un incontro con imprenditori e associazioni. Ultima tappa è a Frosinone alle 17.30 in visita al nuovo stadio, alla presenza del ministro Luca Lotti.