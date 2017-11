Commissione banche, battibecco fra Casini e Meloni

ROMA - Battibecco in commissione banche fra la fondatrice di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e il presidente, Pier Ferdinando Casini. Meloni è stata interrotta nel suo intervento in cui ricostruiva le opache vicende attorno alla Monte Paschi di Siena da Casini, al quale ha ribattuto: «Mi faccia fare il mio lavoro, qui non chiediamo solo 'a che ora è iniziato il processo', qui facciamo domande anche quelle che non le piacciono».

Gli italiani hanno il sacrosanto diritto di sapere cosa si nasconde dietro tutte queste vicende

La leader di Fdi ha poi postato su Facebook il video del suo intervento corredato da questo messaggio: «Nella seduta di oggi della Commissione d'inchiesta sulle banche ho posto ai pm di Milano che indagano sul Monte dei Paschi di Siena, sulla dannosa acquisizione di Antonveneta e sui disastrosi prodotti finanziari (come Santorini e Alexandria) venduti dalla banca senese alcune domande per capire i legami opachi tra la banca, la Fondazione MPS che fino a pochi anni la controllava e la politica. Gli italiani hanno il sacrosanto diritto di sapere cosa si nasconde dietro tutte queste vicende e perché miliardi di euro delle loro tasse sono stati utilizzati per salvare MPS».