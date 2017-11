Ostia, Rampelli(Fdi): «Dialoghiamo con tutti, vera sconfitta è Raggi»

ROMA - «Ci aspettavamo questo grande successo, si percepiva un vento favorevole al centrodestra e un forte ridimensionamento del movimento cinque stelle. I dati di stanotte ci mettono in condizione di svolgere una campagna elettorale per il secondo turno con grande entusiasmo per far cessare questa parentesi grillina nel governo della città. Si tratta di una sconfitta della Raggi». Lo ha dichiarato sul risultato del primo turno al Municipio romano di Ostia Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli D'Italia alla Camera.

«Nel secondo turno - ha sottolineato, parlando ai microfoni di ECG a Radio Cusano Campus- cercheremo di riportare a votare coloro i quali già ci hanno dato il proprio consenso, se ci riuscissimo saremmo molto probabilmente con un piede sul gradino più alto del podio. Poi parleremo a tutto il popolo del X municipio, senza discriminazioni né favoritismi. Non bisogna inciampare in inciuci e in accordi sottobanco. La scommessa è essere chiari e decisi. Il nostro appello lo facciamo a tutti i cittadini del X Municipio, non a qualcuno in particolare. Se dovessimo dare l'impressione di cercare i voti dei vari partiti parlando con i loro vertici nessuno capirebbe e inizieremmo malissimo la nostra campagna elettorale. Dialoghiamo con tutti, nessuna forza politica esclusa. Raccontando però il nostro sogno di un territorio emancipato dalla malavita organizzata per archiviare una pessima pagina che va riscattata e metabolizzata».