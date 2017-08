Esodo estivo, vademecum della Polizia per sabato da bollino nero

ROMA - Sabato 5 agosto da bollino nero per il grande esodo estivo, giornata in cui è prevista la più alta concentrazione delle partenze. Gli spostamenti si preannunciano comunque intensi, e contraddistinti con il bollino rosso, anche negli altri weekend del mese. La maggior concentrazione di traffico per i rientri in città è poi prevista nelle due ultime domeniche di agosto e nel primo fine settimana di settembre. Come ogni stagione, la Polizia di Stato ha diramato un breve vademecum con i consigli utili per viaggiare sicuri. Per chi si muove in auto, controllare l'efficienza del veicolo, la pressione e lo stato degli pneumatici, allacciare e fare allacciare a tutti i passeggeri le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Importante anche fare viaggiare i bambini sui seggiolini e controllare che siano correttamente fissati, ricordarsi di moderare la velocità e mantenere la distanza di sicurezza. Per chi viaggia in moto, ricordare di indossare casco omologato allacciato e abbigliamento tecnico con protezioni. Per tutti, è pressantemente consigliato evitare distrazioni alla guida, soprattutto quella causate dall'utilizzo dei cellulari, e fare soste di almeno 15 minuti ogni due ore ininterrotte di guida. Evitare pasti abbondanti e alcolici, tenere sempre in auto acqua a sufficienza per i passeggeri, non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi accesi e non parcheggiare l'auto con la marmitta a contatto con l'erba secca per il pericolo d'innescare un incendio. Per ogni situazione di difficoltà, contattare il numero di emergenza 113.