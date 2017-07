La Torino a 5 Stelle ospita il G7. Il vicesindaco Montanari al Diario: passerella inutile e anacronistica, ma non potevamo dire no

TORINO - «Una manifestazione anti-storica»: queste le parole con cui il vicesindaco di Torino, Guido Montanari, che abbiamo intervistato in esclusiva, bolla il prossimo G7 che si svolgerà a Torino nel mese di settembre. Sindaca, giunta e consiglieri comunali – par di capire – sono «compatti» sul contrato puramente culturale, ma per rispetto verso accordi contratti dal Governo avallano in pratica il grande evento che porterà nella principesca reggia di Venaria i ministri del lavoro dei sette paesi più industrializzati. Il Movimento 5 stelle di Torino si trova ancora una volta ad avallare per senso di responsabilità decisioni che non riconosce come proficue per la comunità. Il cambiamento agognato appare come un strada in salita, stretto tra mille volontà soverchianti, che rendono accidentato un percorso che si pensava più celere.