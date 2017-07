Pisapia: «Milano modello di integrazione, spero nell'Ue»

MILANO - L’ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, intervenuto alla presentazione del ‘Rapporto sulla città Milano 2017’ ha parlato di immigrazione: «Milano è la città che è riuscita a dare un modello innovativo di cambiamento rispetto al tema dell’immigrazione che vede il nostro Paese in una situazione di estrema difficoltà. Spero che, dopo l’incontro di stasera a Parigi, si trovino delle soluzioni per includere fortemente l’Europa in questa situazione di accoglienza, che significa innanzitutto salvare vite umane e trovare anche le modalità per evitare un contrasto tra la gente del posto e chi arriva da lontano».