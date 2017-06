Di Battista: «Nessuna battuta d'arresto del M5s»

ROMA - Il deputato del Movimento 5 stelle, Alesandro Di Battista ha negato una frenata del suo partito alle elezioni amministrative:«Alle comunali non c’è stata una battuta di arresto. Per noi è più complicato perché ci presentiamo da soli contro accozzaglie di liste. Gli esperti hanno detto che il sistema bancario è solido e domenica scorsa nel tempo di 12 minuti hanno tirato fuori 17 miliardi di euro di cui 5,5 sono andati a Intesa San Paolo. I nostri elettori hanno votato a destra nel ballottaggio? I voti appartengono ai cittadini, non abbiamo mai dato indicazioni di voto. Si chiama democrazia».