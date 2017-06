ROMA - Mastella: «Salvini conta al Nord, al Sud la Lega non c'è». Il sindaco di Benevento ospite ad Omnibus su La7 ha analizzato il voto delle amministrative 2017 affermando che c'è stata la vittoria delle coalizioni e la sconfitta del Movimento 5 stelle, che ha dimostrato di «non essere in grado di guidare il Paese. Non hanno agganci con la realtà. Sono monocolori, sono diventati un partito come gli altri».