Ancora cattedre vuote nelle scuole, presidi alla ricerca di insegnanti

ROMA - La scuola italiana sta vivendo una situazione incredibile: con l'anno scolastico ormai avviato si registrano ancora carenze nel corpo insegnanti. Infatti, si rileva che soprattutto nel nord Italia la disponibilità di docenti sia molto bassa, i più richiesti sono gli insegnanti di discipline scientifiche e di lingue straniere. Per quanto riguarda il sostegno, invece, i presidi dei vari istituti faticano a trovare qualcuno a cui assegnare gli incarichi. Questa situazione necessita di una riforma e il MIUR si è attivato per questo. Obiettivo principale è quello di snellire e rendere operative le procedure di abilitazione e assunzione di nuovi docenti. Ad oggi però il sistema scuola prevede che la chiamata degli insegnanti avvenga tramite le Graduatorie d'Istituto e le Graduatorie ad Esaurimento. Il problema è che tali graduatorie non bastano a colmare il bisogno delle scuole. Come fare quindi a convocare docenti e a permettere la continuità didattica? Dopo le GI e le GaE, i presidi utilizzano un altro strumento per convocare gli insegnanti: le domande di Messa a Disposizione, a volte dette MAD.

MESSA A DISPOSIZIONE - La MAD è definita come una candidatura spontanea, riconosciuta e autorizzata dal MIUR, grazie alla quale notificare ai Dirigenti Scolastici di una o più province la propria disponibilità a ricoprire incarichi in ambito scolastico. Possono presentare la Domanda di Messa a Disposizione, tutti coloro i quali siano in possesso di un titolo valido per l'insegnamento (laurea o diploma). La MAD è dunque lo strumento tramite cui aspiranti docenti non abilitati, docenti già iscritti alle graduatorie di II e III fascia e neolaureati, hanno la possibilità di ottenere un incarico a scuola. La MAD non ha limiti ne scadenze di invio, è possibile quindi inviarla per tutto l'anno scolastico, in tutte le province che si desidera. Sebbene le assegnazioni delle cattedre avvengano agli inizi dell'anno scolastico, la scuola può sempre trovarsi nel bisogno di contattare dei supplenti; per fare ciò ricorrerà alle MAD ricevute.

