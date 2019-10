Aumentano i Cattolici nel mondo, mentre diminuiscono sacerdoti, religiosi e seminaristi

CITTÀ DEL VATICANO - Aumentano i cattolici nel mondo, ancorché di poco, diminuisce il numero di sacerdoti, di religiosi e religiose, di seminaristi, aumenta il numero di missionari laici e diaconi permanenti. E' la fotografia consegnata dalla congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli (Propaganda fide) alla vigilia della Giornata missionaria mondiale che culminerà domani mattina con una messa celebrata dal Papa a piazza San Pietro. La percentuale mondiale dei cattolici è aumentata dello 0,06%, recuperando la diminuzione dell'anno precedente (-0,05%), attestandosi al 17,73%, rende noto Propaganda fide.

I Cattolici nel mondo

Al 31 dicembre 2017 la popolazione mondiale era di 7.408.374.000 persone, con un aumento di 56.085.000 unità rispetto all'anno precedente. L'aumento globale, quasi la metà rispetto all'anno precedente, riguarda anche in questo anno tutti i continenti, compresa l'Europa, al terzo anno di crescita dopo la diminuzione degli anni precedenti. Gli aumenti più consistenti ancora una volta, sono in Africa (+33.572.000) e in Asia (+11.975.000), seguite da America (+8.738.000), Europa (+1.059.000) e Oceania (+741.000). Numero dei cattolici e percentuale Alla stessa data, 31 dicembre 2017, il numero dei cattolici era pari a 1.313.278.000 persone con un aumento complessivo di 14.219.000, quasi uguale rispetto all'anno precedente. L'aumento interessa tutti i continenti, compresa l'Europa (+259.000), dopo tre anni consecutivi di diminuzione. Come nel passato è più marcato in Africa (+5.605.000) e in America (+6.083.000), seguono Asia (+2.080.000) e Oceania (+191.000). La percentuale mondiale dei cattolici è aumentata dello 0,06%, recuperando la diminuzione dell'anno precedente (-0,05%), attestandosi al 17,73%. Riguardo ai continenti, si sono registrati aumenti in America (+0,05) e Asia (+0,03), diminuzioni in Africa (-0,07), Europa (-0,02) e Oceania (-0,01).

Sacerdoti

Il numero totale dei sacerdoti nel mondo è diminuito anche quest'anno, raggiungendo quota 414.582 (-387). A segnare una diminuzione consistente ancora una volta è l'Europa (-2.946) cui si aggiunge quest'anno l'Oceania (-97). Gli aumenti si registrano in Africa (+1.192), America (+40) e Asia (+1.424). I sacerdoti diocesani nel mondo sono diminuiti globalmente di 21 unità, raggiungendo il numero di 281.810, con una diminuzione, anche quest'anno, in Europa (-2.048), maggiore rispetto al passato, cui si aggiunge l'Oceania (-36). Gli aumenti si registrano in Africa (+959), America (+404) e Asia (+700). I sacerdoti religiosi sono diminuiti in complesso di 366 unità, confermando la tendenza degli ultimi anni, e sono 132.772. Consolidando la tendenza degli ultimi anni, crescono in Africa (+233) e in Asia (+724), diminuiscono in America (-364), Europa (-898), Oceania (-61). Diaconi permanenti Anche i religiosi non sacerdoti sono diminuiti per il quinto anno consecutivo, di 1.090 unità, arrivando al numero di 51.535. Le diminuzioni si registrano ovunque nel mondo eccetto che in Africa (+48): America (-403), Asia (-127), Europa (-525) e Oceania (-83). Si conferma anche la tendenza alla diminuzione globale delle religiose, di 10.535 unità, come l'anno precedente. Sono complessivamente 648.910. Gli aumenti sono, ancora una volta, in Africa (+1.489) e in Asia (+1.118), le diminuzioni in America (-4.893), Europa (-7.960) e Oceania (-289).

Seminaristi, diocesani e religiosi

I seminaristi maggiori, diocesani e religiosi, anche quest'anno sono diminuiti, globalmente di 832 unità, e hanno così raggiunto il numero di 115.328. Gli aumenti si registrano in Africa (+786) e Oceania (+21). Diminuiscono in America (-853), Asia (-385) e in Europa (-401). I seminaristi maggiori diocesani sono 70.706 (-411 rispetto all'anno precedente) e quelli religiosi 44.622 (-421). Per i seminaristi maggiori diocesani gli aumenti interessano Africa (+505) e Oceania (+17), le diminuzioni in America (-376), Asia (-202) ed Europa (-355). I seminaristi maggiori religiosi aumentano in Africa (+281) e Oceania (+4), mentre diminuiscono in America (-477), Asia (-183), Europa (-46).

Diaconi

I diaconi permanenti nel mondo continuano ad aumentare, quest'anno di 582 unità, raggiungendo il numero di 46.894. L'aumento più consistente si conferma ancora una volta in America (+408), seguita da Europa (+142), Asia (+28) e Oceania (+11). Quest'anno l'unica diminuzione è in Africa (-7). I diaconi permanenti diocesani sono nel mondo 46.192, con un aumento complessivo di 583 unità. Crescono ovunque ad eccezione dell'Africa (-3): America (+434), Asia (+5), Europa (+140), Oceania (+7). I diaconi permanenti religiosi sono 702, con la diminuzione di 1 unità rispetto all'anno precedente. Diminuzioni in Africa (-4) e America (-26), aumenti in Asia (+23), Europa (+2), Oceania (+4).

Missionari laici e Catechisti

Il numero dei Missionari laici nel mondo è pari a 355.800, con un aumento globale di 1.057 unità, così ripartito: Europa (+836), America (+691), Asia (+454) e Oceania (+23). Unica diminuzione in Africa (-947). I Catechisti nel mondo sono aumentati complessivamente di 34.032 unità, mentre l'anno precedente erano diminuiti, raggiungendo quota 3.120.321. Unica diminuzione in Europa (-2.897). Aumentano in Africa (+11.405), America (+22.532), Asia (+2.699) e Oceania (+293). Il numero degli abitanti per sacerdote è aumentato anche quest'anno, complessivamente di 132 unità, raggiungendo quota 14.468. La ripartizione per continenti vede aumenti in Africa (+49), America (+69), Europa (+75) e Oceania (+337). Unica diminuzione, anche quest'anno, in Asia (- 887). Il numero dei cattolici per sacerdote è aumentato complessivamente di 38 unità, quasi la stessa cifra dell'anno precedente (+39), raggiungendo il numero di 3.168. Si registrano aumenti in America (+48), Europa (+29), Oceania (+87). Si conferma, come l'anno precedente, una diminuzione in Asia (-15) cui si aggiunge l'Africa (-9).