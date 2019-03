Circoncisione in casa: morto un bimbo di 5 mesi

ROMA - Inutili i soccorsi per un neonato di 4 mesi morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dopo essere stato trasportato venerdì pomeriggio in elisoccorso dal nosocomio di Scandiano. Il trasferimento era stato deciso perché le sue condizioni erano già gravissime.

Circoncisione fatta in casa

A quanto riferisce Il Resto del Carlino, il bimbo, di origini ghanesi, sembra essere stato sottoposto a una circoncisione fatta in casa, che ha avuto conseguenze fatali. Nonostante gli sforzi prodigati dai medici reggiani prima e bolognesi poi, per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

Indagini in corso

Sulla terribile vicenda la Procura reggiana ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, i carabinieri di Reggio Emilia indagano per risalire ai fatti che hanno portato al tragico decesso.