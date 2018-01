L'ultimo saluto di Di Maio a Imposimato

BOLZANO - «Questa sera da Bolzano il mio ricordo e il mio saluto ad una persona che ci mancherà tanto: Ferdinando Imposimato. Buon viaggio ovunque tu sia e che la terra ti sia lieve». Lo ha scritto su Facebook il candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio nel capoluogo del Trentino Alto Adige dove si è trovato ieri sera in occasione del suo tour elettorale «Rally per l'Italia, a tutta velocità verso il governo» in vista delle prossime elezuioni politiche che si terranno il 4 marzo.