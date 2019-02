Cibi scaduti e pieni di insetti, sequestrato magazzino a Verolengo

VEROLENGO - Insetti e parassiti tra gli alimenti e cibi scaduti e pericolosi per la salute delle persone sono stati trovati dai carabinieri di Verolengo, insieme ai colleghi del Nas, in un capannone industriale nel Torinese. Il titolare è stato denunciato per alimenti in cattivo stato di conservazione.

I controlli dei Carabinieri

Durante l'ispezione, i militari hanno trovato 200 pallet di vino e 20 pedane di prodotti da forno e gastronomia lasciati senza una copertura e invasi da parassiti. La merce era inoltre priva della documentazione sulla provenienza. Gli investigatori sospettano che il capannone industriale di Verolengo fosse utilizzato come deposito per la vendita al dettaglio di alimenti.