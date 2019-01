Fratelli d'Italia al campo nomadi, parla la rom: «Chiederemo il reddito di cittadinanza»

TORINO - Anche i nomadi chiederanno (e otterranno?) il reddito di cittadinanza. A svelare l'arcano sono Maurizio Marrone, Augusta Montaruli e Fabrizio Bertot, di Fratelli d'Italia e Forza Italia. I tre sono andati di persona al campo nomadi di via Germagnano per capire la situazione. Una situazione piuttosto chiara: la maggior parte dei nomadi residenti da almeno dieci anni in Italia richiederanno il reddito di cittadinanza.

Fratelli d'Italia promette battaglia

A rivelarlo a Marrone, Montaruli e Bertot è una donna bosniaca, ma residente in Italia da più di 40 anni: «Lo chiederemo? Certo, se ce lo danno. Noi aspettiamo...» Afferma fiduciosa la donna. Duro il commento di Giorgia Meloni: «Per voi è giusto che la collettività debba pagare il reddito di cittadinanza ai nomadi? Considerando che diversi girano con auto di lusso, hanno conti milionari e «arrotondano» in modo non proprio legale?». Fratelli d'Italia promette battaglia contro il reddito di cittadinanza.