Scarcerato, aggredisce e morde i poliziotti per riavere il cellulare: subito riarrestato nigeriano

TORINO - Era appena stato scarcerato, ed è stato subito riarrestato. Durante le fasi di rilascio di un cittadino nigeriano, in seguito a giudizio per direttissima, quest’ultimo ha spintonato più volte i poliziotti e ha tentato di mordere e colpire a calci gli operatori a causa dell’ammanco del suo telefono cellulare tra i suoi effetti personali. Nonostante gli agenti della Squadra Volante gli avessero più volte spiegato che avrebbero dovuto attendere il dissequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria per la riconsegna del telefono il giovane non ha voluto sentire ragioni e ha continuato ad assumere un atteggiamento violento. Il 22enne è stato arrestato per il reato di resistenza a Pubblico ufficiale.