Dramma a Carmagnola: donna accusa un malore, accosta l'auto e muore

CARMAGNOLA - Dramma a Carmagnola: nella giornata di ieri, mercoledì 9 gennaio 2019, una donna è deceduta mentre si trovava alla guida della sua auto in via Superga. La donna, un'italiana di 50 anni, ha appena fatto in tempo ad accostare prima di morire al volante. Inutili i soccorsi.

Gli ultimi attimi di via della donna

Quando l'ambulanza è arrivata sul posto, contattata dal passeggero che si trovava con la donna in auto, non ha potuto far altro che constatare la morte della conducente. Negli ultimi attimi di vita della 50enne c'è stato comunque spazio per un gesto "eroico": la donna infatti ha avvertito l'infarto e ha avuto la lucidità di accostare l'auto, evitando così un incidente potenzialmente ancora più tragico. Sul posto si è recata la polizia locale per gestire la viabilità.