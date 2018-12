Salvini: «Se aumenteranno le tasse lo giudicheranno gli italiani»

ROMA - «No», con la manovra la pressione fiscale non aumenterà. In ogni caso «fortunatamente lo valuteranno gli italiani, che sono molto precisi e concreti, giustamente quando arriva la busta paga o la pensione. Sono stufo di polemiche, la realtà supera qualsiasi tipo di informazione o disinformazione: starà agli italiani giudicare». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini intervenendo a «Stasera Italia» su Retequattro. In merito ai pensionati scesi in piazza Salvini li ha invitati «a valutare la loro pensione. Se ci saranno più soldi avremo avuto ragione noi, altrimenti avranno avuto ragione i sindacati». E ha concluso: «Avranno più soldi nel 2019 rispetto al 2018».

Ires? Aiutare veri volontari, massimo rigore coi furbetti

«Dopo aver incontrato e ascoltato tanti presidenti ed associazioni, garantisco l'impegno del Governo ad intervenire per aiutare le tante associazioni di volontariato che utilizzano solo a scopi sociali i loro fondi, ci sarà invece massimo rigore con i 'furbetti' che fanno altro». Lo ha dichiarato in una nota Matteo Salvini, vicepremier e leader della lega, a proposito della discussa norma sull'Ires contenuta nella manovra.

Garavaglia: A inizio gennaio dl su reddito e quota 100

Le norme su reddito di cittadinanza e quota 100 «avrete modo di discuterle col decreto legge che arriverà ai primi di gennaio e ne avrete modo di discuterne ampiamente». Lo ha detto il sottosegretario all'economia, Massimo Garavaglia, intervenendo alla Camera in sede di replica alla discussione sulla legge di bilancio. «E' stata evitata la procedura di infrazione e questo consentirà di fare tranquillamente le due misure, reddito di cittadinanza e quota 100, cosa non scontata» ha aggiunto, precisando che «quota 100 contiene anche le altre questioni previenziali come l'ape social, i precoci e opzione donna».