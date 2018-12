Tajani: «Mi auguro che Berlusconi si candiderà alle elezioni»

ROMA - «Mi auguro che Berlusconi si candiderà alle prossime elezioni» per le europee. E' l'auspicio del presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani parlando alla trasmissione Domenica Live su canale 5. «Alle ultime elezioni politiche e alle europee - ha detto - i risultati hanno risentito della mancata candidatura di Berlusconi che vale almeno 3-4 punti. Nel mio cuore si candida al 100% e spero anche nel suo».

ITALIA ISOLATA - «La manovra deve essere stravolta completamente». E' quanto ha affermato il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, intervenendo alla trasmissione Domenica Live su Canale 5. «In Europa sotto tutti preoccupati e l'Italia è isolata - ha detto - anche quei paesi che dovevano essere amici di questo governo come l'Austria e l'Ungheria hanno detto che le regole si devono rispettare».

DARE LAVORO - Tajani sottolinea che la manovra del governo «non crea lavoro» e propone che le risorse destinate al reddito di cittadinanza vengano impiegate per pagare i contributi per 5 anni per i giovani assunti dalle imprese o per i cinquantenni che perdono il lavoro. «Ai ragazzi non dobbiamo fare l'elemosina ma dare lavoro».