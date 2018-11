Pioggia a Genova, allagamenti nel ponente

GENOVA - Case isolate a Voltri, nella zona delle Lavatrici, per alberi caduti e strade allagate, un volo dirottato e 80 interventi dei Vigili del Fuoco. E' il bilancio del maltempo che nel pomeriggio di ieri si è abbattuto in particolare sul ponente di Genova. Nella zona di Prà in particolare smottamenti e piccole frane hanno reso inagibili varie strade. I pompieri sono intervenuti per numerosi allagamenti di scantinati e sottopassi anche a Pegli.

DISAGI ALL'AEROPORTO - All'aeroporto Cristoforo Colombo,invece, il volo Londra-Genova non è riuscito ad atterrare per la pioggia ed è stato dirottato a Pisa. I passeggeri che dovevano prendere l'aereo sono stati accompagnati in Toscana con un bus.

SAN CARLO DI CESE ISOLATO - Le forti piogge che hanno colpito Genova nelle ultime 24 ore e costretto l'arbitro a sospendere per 11 minuti ieri sera la partita Genoa-Napoli, hanno provocato piccole frane e smottamenti. In val Varenna, sulle alture del capoluogo, una frazione, San Carlo di Cese, è rimasta in parte isolata per il cedimento della strada carrabile che la collega alla città. Circa 200 persone attendono che i tecnici mettano in sicurezza un passaggio per consentire almeno un collegamento pedonale.