Savona, crolla un viadotto dell'autostrada A6 per Torino. Si teme anche un cedimento del ponte gemello

SAVONA - Il crollo avvenuto sulla autostrada A6 Torino-Savona, nei pressi di Altare in direzione Torino, avrebbe interessato circa 30 metri di viadotto e sarebbe satta causata da una frana. Allo stato i vigili del fuoco stanno cercando di accertare se sono stati coinvolti uomini o mezzi. «Allo stato non risulta», si aggiunge.

E' crollata una porzione di circa 30 metri del viadotto della autostrada A6 Torino Savona, a circa 1,5 chilometri da Savona, all'altezza dell'abitato di Madonna del Monte. In una nota si sottolinea che al momento non si può confermare né smentire se ci fossero auto in transito al momento del crollo.

Il ponte crollato ripreso dall'elicottero dei Vigili del Fuoco (Vigili del Fuoco)

L'A6 è gestita da Autostrada dei Fiori, gruppo Gavio

E' partito da Genova un elicottero del servizio 118 per perlustrare la zona. In base a una prima analisi, ancora tutta da accertare, potrebbe esserci una connessione tra l'accaduto e una frana che si era riversata parzialmente sul viadotto. Il presidente Toti e l'assessore Giampedrone sono già in Prefettura a Savona per seguire gli sviluppi degli accertamenti.

«Al momento non c'è evidenza di mezzi coinvolti nel crollo del viadotto», ha detto il prefetto di Savona. «Non posso né smentire né confermare la presenza di automobilisti, - dichiara il governatore Giovanni Toti - è l'ennesima tragedia che colpisce la Liguria, ma a prima vista non ci sono auto che si possono vedere in superficie. La frana però ha travolto i pilastri ed è molto profonda, non si può escludere che qualche auto sia stata trascinata dal mare di fango».

