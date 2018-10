Maltempo a Genova: voli dirottati e chiuso il terminal Vte

GENOVA - Il terminal merci Vte del porto di Genova è stato chiuso per il forte vento per evitare rischi durante le operazioni di carico e scarico dei container. Disagi anche per l'aeroporto Colombo dove sono stati dirottati tre voli: quelli provenienti da Londra e Napoli sono stati fatti atterrare a Torino mentre quello in arrivo da Tirana su Malpensa.

Nave da crociera rompe gli ormeggi a La Spezia

La Celebrity Constellation, naveda crociera che era ferma in porto alla Spezia, ha rotto gli ormeggi a causa della mareggiata e del forte vento. Trer imorchiatori sono al lavoro per mettere in sicurezza la nave e riormeggiarla. Intanto i sindacati lanciano un appello a terminalisti e Autorità portuale: «Con l'allerta meteo rossa è bene fermare il lavoro portuale. Oggi abbiamo assistito alla frana di una montagna di container ed è un miracolo che non ci siano stati feriti. Non possono essere sempre le proteste dei lavoratori a far salire il livello della sicurezza sul lavoro».

Il vento forte ha scoperchiato anche molti tetti in centro città e in provincia. Oltre centinaio, dicono i Vigili del Fuoco, le richieste di intervento, da smaltire.

Scuole chiuse anche domani a Spezia e nel Tigullio

Con l'allerta rossa per le piogge prolungata fino a domani alle 15 in tutto lo Spezzino e in parte del Tigullio, le scuole, in queste zone, resteranno chiuse. La parte del Tigullio interessata dall'allerta rossa comprende, tra i comuni principali, Santa Margherita, Rapallo, Chiavari, Portofino, Sestri Levante.