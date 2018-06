Salvini boom: il leader della Lega è il politico europeo più seguito su Facebook

ROMA - «Se Voi ci siete io ci sono». Il mantra ripetuto a ogni post, come commento a ogni diretta, a ogni intervento su Facebook. Lo avrete già capito: parliamo ovviamente di Matteo Salvini. La sua comunicazione martellante, con la perfetta alternanza di eventi privati e iniziative pubbliche, analisi politiche e post 'urlati' lo ha fatto diventare un vero e proprio fenomeno social. Il risultato, come ha ricostruito Repubblica.it in un dettagliato articolo, è che oggi il leader del Carroccio - e ministro dell'Interno - è il politico europeo con più seguito su Facebook con 2.6 milioni di fan e 2.7 persone che lo seguono. Un risultato che gli ha permesso di superare anche la cancelliera tedesca Angela Merkel che guidava la classifica a quota 2 milioni e 534 mila follower. Pensate, poi, che Theresa May, premier britannica, e Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, hanno 'appena' 560mila e 229mila like.

Gli altri politici italiani

In aumento anche la popolarità di Luigi Di Maio: il capo politico è in orbita 1.8 milioni di fan e insidia il leader e fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che ha superato i 2 milioni di like. Significativa la crescita di Giuseppe Conte che in appena due settimane dall'apertura del suo profilo è quasi a mezzo milioni di fan. Matteo Renzi, teoricamente il politico italiano più importante degli ultimi anni, ha poco più di un milione di like, meno di Alessandro Di Battista che pur avendo abbandonato la politica (almeno a parole) piace a oltre un milione e mezzo di persone.

La strategia di Salvini

Come spiegare Repubblica, a premiare Matteo Salvini è stata soprattutto la sua strategia social, dall'approccio «molto più personale» e dai contenuti «da costante campagna elettorale». Non c'è giorno che il leader della Lega non condivida qualcosa sui social o non vada in diretta. E i suoi post raggiungono sempre numeri spaventosi, arrivando a 'coprire' in alcuni casi la metà del suo pubblico. Ed è proprio la sua penetrazione 'social' ad aver fatto di Salvini un 'fenomeno mediatico': secondo uno studio di Mediamonitor.it, infatti, dalla formazione del governo all’11 giugno il ministro dell’Interno ha ricevuto su giornali, tv e radio 14.287 menzioni, lasciandosi nettamente alle spalle Luigi Di Maio con il 33% in meno di visibilità (9.554). Pensate che nonostante la presenza al G7, persino il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quota 12.769 citazioni, è stato menzionato l'11% delle volte in meno di Matteo Salvini.