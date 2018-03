RobertoFicoSantoSubito, sui social l'ironia su Fico che si taglia l'indennità

ROMA - Social scatenati sul neoeletto presidente della Camera Roberto Fico. Il pentastellato, che ieri è stato fotografato mentre si recava a Montecitorio a bordo di un autobus (senza scorta, auto blu o taxi) e che poi in serata ha annunciato di rinunciare all’indennità aggiuntiva che gli spetta da presidente della Camera, è finito nel mirino dell’ironia della Rete. E così l’hastag #RobertoFicoSantoSubito è da ore trending Topic su Twitter.

Alcuni tweet...

«Il cognome originale di Roberto Fico era Strafico, ma ha voluto tagliare gli sprechi tenendosi solo il Fico!» scrive un utente. «Roberto Fico quando va in un bar si fa il caffè da solo per non disturbare» scherza ancora un altro. E poi: «Roberto Fico si pulisce sempre il parabrezza della macchina da solo alle stazioni di servizio». Oppure il 24 dicembre si traveste perfino da Babbo Natale «e porta dei magnifici doni a tutti quelli che non hanno avuto il #redditocittadinanza».

Di Maio: "Cambiamento epocale"

Diversa invece la reazione della base del Movimento, che come ovvio ha applaudito alla decisione come a una svolta epocale. Lo stesso Di Maio chiosa: «Avere un presidente della Camera che rinuncia alla sua indennità è un cambiamento epocale. Gli altri nostri parlamentari che saranno eletti per le cariche dell’Ufficio di Presidenza sosterranno Roberto Fico nella battaglia per il taglio dei privilegi». Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S all’assemblea dei parlamentari.