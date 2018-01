Salvini: «La Lega sarà il partito che crescerà di più alle elezioni»

MILANO - «La Lega Nord sarà il partito che crescerà di più alle prossime elezioni». Lo sostiene il leader leghista Matteo Salvini. «Renzi e Di Maio - afferma Salvini su Facebook - dicono che le elezioni le vinceranno loro. Mah... Parlando con tantissima gente penso che la forza che crescerà di più il 4 marzo sarà la Lega, sono pronto a scommetterci».

Settimana prossima si chiude accordo sul programma

Nel centrodestra «la settimana prossima si chiude l’accordo sul programma, ci sarà un incontro e lo chiuderanno i leader». È quanto ha annunciato il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando in un hotel di Milano per il primo incontro dei segretari regionali e provinciali di tutta Italia del suo partito.

Salvini ha affermato di «essere sicuro, non fiducioso, che tutte le divergenze tra gli alleati di centrodestra saranno superate».